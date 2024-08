Documentaire

Dans la famille Gertsch qui vit à Malleray-Bévilard dans le Jura bernois, on partage la même passion pour la forêt et le bois de générations en générations. Alors lorsque Serge Turberg, forgeron-taillandier et ami leur propose de leur confectionner des haches artisanales et de bûcheronner à l’ancienne… Ça va schlager! Documentaire de Pascal Magnin pour Passe-moi les jumelles.