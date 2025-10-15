Ressources Dans la même catégorie

Article Idris Hygilas : pourquoi le nettoyage attire une nouvelle génération d’entrepreneurs Résumé des points abordésI. Un secteur en pleine mutation Alors que de plus en plus de Français cherchent à...

Documentaire Tout plaquer pour travailler de ses mains De plus en plus de salariés quittent leur emploi pour se lancer dans un métier plus concret et plus...

Documentaire Elle est payée pour draguer sur des applis de rencontre Florence exerce un métier étonnant : elle drague sur internet des célibataires, des personnes débordées ou lassées d’écumer pendant...

Podcast Gagner sa vie en tant que marchand de biens : réalité ou fiction ? Le métier de marchand de biens est un métier mal connu. Loïc Allain, marchand de biens à temps plein,...

Documentaire Photographes animaliers : les secrets du métier ! Au cœur des forêts, mers et falaises, des photographes animaliers traquent l’instant parfait. Patience, passion et technique révèlent la...

Article Le nouveau modèle des agences web à Paris : quand le local rencontre l’offshore Le marché digital parisien, longtemps caractérisé par une dichotomie entre les grandes agences établies et une myriade de freelances,...

Conférence Le [nouvel] art d’entreprendre Les nouvelles tendances de l’entrepreneuriat révélées ou amplifiées par la crise de la Covid-19 : les circuits courts, le...

Conférence L’entretien de feedback Donner du sens au travail: une conférence sur l’entretien de Feedback animée par Samuel Bendahan, Maître d’enseignement et de...

Documentaire Ma fille veut être top model ! Alexandra a été sélectionnée pour participer à un prestigieux concours de mannequin. Décidée à gagner, elle va devoir apprendre...

Conférence Handicaps : révélons les potentiels Les intervenants de cette conférence évoqueront les bonnes stratégies à développer en entreprise pour valoriser à la fois les...

Documentaire Les démineurs de Picardie Gilles Soreau est démineur. Il dirige les 17 membres passionnés de l’équipe de la Sécurité Civile de Laon, qui...

Conférence Comment concilier responsabilité & épanouissement ? Comment concilier responsabilité & épanouissement ? Entre la gestion des équipes, les décisions stratégiques et les imprévus du quotidien,...

Documentaire Docteur courage Bertrand Legrand est médecin généraliste à Tourcoing, dans le Nord. Parfois, à cause d’une attente trop longue, d’une prescription...

Conférence Métiers de l’intelligence artificielle L’essor fulgurant de l’intelligence artificielle transforme en profondeur le marché du travail et crée une constellation de métiers inédits,...

Documentaire L’empire des sons Avant la révolution industrielle, les gens trouvaient leurs repères quotidiens dans les sons que produisait la nature. Et puis,...

Article Le métier de restaurateur de livres : Un art de la préservation Le métier de restaurateur de livres est un art délicat, nécessitant une précision et une patience exceptionnelles. Il s’agit...