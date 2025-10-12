Documentaire

Les artisans français de l’excellence possèdent un savoir-faire unique que des clients du monde entier nous envient. Sollicités aux quatre coins de la planète, ils réalisent des chantiers hors-norme. De la ferronnerie au Vietnam, en passant par l’art de la boiserie en Italie ou encore la tapisserie d’art en Angleterre, ces artisans défendent avec passion le patrimoine français. De la commande à la conception, de la réalisation à la pose finale nous assisterons à la genèse de projets spectaculaires.

Pour Pascal, artisan boulanger du nord : « Artisan c’est un geste, pour maîtriser le levain il m’a fallu pratiquement une dizaine d’années ». Aujourd’hui meilleur ouvrier de France, il est courtisé par les investisseurs du Moyen-Orient pour ouvrir des boulangeries à l’étranger. Avec ses grandes moustaches et sa bonhomie 100% française, il a su séduire un des plus importants sheiks des Emirats. Aujourd’hui il possède cinq boulangeries-restaurants et s’apprête à en ouvrir une sixième à Dubaï dans le plus grand parc d’attractions des Emirats, au cœur d’un quartier français entièrement reconstitué. Nous le suivons de son village natal jusqu’à l’inauguration de sa dernière boutique, toujours accompagné de sa femme, Catherine. Des cours de cuisine aux petits enfants d’expatriés aux visites de la ville de la démesure, Pascal a gardé son âme d’enfant.

Sébastien lui s’est installé à Ho Chi Minh ville pour ouvrir un atelier de ferronnerie, un artisanat encore méconnu là-bas. Formé par les compagnons du devoir en France, à son tour il forme une équipe de quinze Vietnamiens et de deux jeunes compagnons français : « C’est des valeurs qu’on véhicule à travers un projet, ça c’est intéressant. C’est de la modestie, de la persévérance et puis il faut avancer, il faut continuer et s’adapter là où on est. » Le défi de ce fils de ferronnier, adapter son art aux goûts des Vietnamiens : « Ils aiment ce qui brille ! ». Pour une riche cliente, il réalise un portail gigantesque inspiré du parc Monceau à Paris. Plus de 2000 heures de travail pour Sébastien et ses ouvriers. Des efforts récompensés par le trophée des Français de l’étranger que Sébastien reçoit à Paris au Quai d’Orsay.

Pendant 4 mois, en Bourgogne, nous allons suivre Antoine. Il supervise la fabrication d’une tapisserie de 20 mètres de long qui reproduit à l’identique le tableau d’une artiste irlandaise : « A la manufacture nous sommes les mains au service de l’artiste. » Au milieu de la campagne bourguignonne, une dizaine de femmes tuftent, une technique de tissage qui se pratique à main levée avec un outil qui ressemble à un pistolet. Pour le projet de l’artiste irlandaise, Antoine sélectionne pas moins de 120 couleurs. La palette de la peintre est entièrement reconstituée en fils de laine. Une fois terminée, la tapisserie monumentale pèse 250kg et c’est tout un système qu’il faut imaginer pour l’exposer sur les murs d’une galerie londonienne.

De son côté, Guillaume collectionne, mais crée aussi des boiseries et des moulures à l’ancienne. Un artisanat très rare aujourd’hui et que seuls les plus riches de la planète peuvent s’offrir. Dans son atelier, au cœur de la capitale, il possède la plus grande collection de boiseries au monde qu’il propose comme modèles à reproduire à l’identique et sur mesure. Guillaume, passionné des arts décoratifs et d’architecture d’intérieur, ne se lasse pas de faire découvrir son art, comme à la biennale des antiquaires où il reconstitue entièrement des salons de la Pompadour ou encore du château de Chantilly. Depuis un an, il réalise en Italie toutes les boiseries de l’hôtel particulier de 1000 m2 d’Angela, une cliente amoureuse du style français. « Menuisiers mais aussi sculpteurs, peintres, doreurs, on a une combinaison de savoir faire qui est unique, c’est aussi pour ça qu’Angela vient nous voir. » Un chantier d’exception que nous suivrons de sa création à sa livraison en passant par toutes les étapes de fabrication.

Le travail bien fait, le leitmotiv de ces artisans qui s’exportent à l’étranger et pour qui l’excellence n’a pas de frontières.

Un reportage de Delphine KLUZEK, Saskia WEBER et Eric Paget.