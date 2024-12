Documentaire

Dans une société qui vacille depuis vingt ans entre crise et chômage, l’inspection du travail devient le seul rempart contre la dégradation des conditions de travail dans l’entreprise, La dernière Digue.

1600 agents de contrôle surveillent en France le respect de la bible du droit social, le code du travail, qui régit les conditions de travail de plus de 16 millions de salariés, depuis le combat contre le travail clandestin jusqu’au contrôle des conditions d’hygiène et de sécurité en passant par le contrôle du temps de travail. Le constat du manque de moyens dont dispose aujourd’hui l’Inspection du Travail, à une époque où la pression du marché est telle que l’économique prend le pas sur le social, nous amène à faire un bilan du monde du travail aujourd’hui, des enjeux qui gouvernent les rapports de force tant au niveau politique qu’au niveau de l’entreprise, et de l’étau dans lequel sont pris tant les salariés que les inspecteurs du travail. Un documentaire de Richard Bois, Kuiv production