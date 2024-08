Documentaire



Quand on pense animateurs de vacances, la référence reste les Bronzés, mais quelle est la réalité du métier ? Voyager, travailler sous les tropiques, et faire de la scène, ce métier fait toujours rêver les jeunes. Pourtant, cette vocation demande un grand investissement personnel et un certain talent. Comment devient-on animateur aujourd’hui ? Un documentaire de Tam Melacca.