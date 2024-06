Documentaire



Comment prendre soin des enluminures et ouvrages d’art du couvent de Fribourg qui conserve depuis 1256 les écrits liés à son histoire et aux commentaires de l’évangile ? Carole Jeanneret est relieuse et restauratrice de livres à Fribourg. Artisane indépendante, elle partage son temps entre son atelier conçu comme un cocon ouvert à tous et le fond franciscain moyenâgeux du Couvent des Cordeliers où elle restaure de précieux manuscrits anciens. Dans cet univers de papiers et parchemins, la jeune femme s’émerveille et nous invite à un véritable voyage dans le temps. Un documentaire de Marie-Emilie Catier.