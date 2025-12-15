Pour tenter de tenir sa classe de 4ème dans un collège du Val de Marne, Mathilde une prof d’anglais de 25 ans ne trouve rien de mieux que crier et de distribuer des punitions à tours de bras. Cette jeune femme qui vit sa première rentrée improvise face à ses élèves faute d’une formation solide à la tenue de classe. Elle fait partie de cette génération de jeunes enseignants qui font classe à temps plein dès leur sortie de l’université. Avant cette réforme dictée par des soucis d’économie, les profs restaient stagiaires une année le temps d’apprendre des rudiments de pédagogie. Résultat, Mathilde doit se contenter des rares conseils que lui donnent ses collègues expérimentés et de DVD envoyés par l’éducation nationale. La qualité de l’enseignement en pâtit parfois et la jeune femme est souvent découragée. Portrait d’une de ces jeunes profs au bord de la crise de nerf.
Réalisateurs : Daniel Lainé, Guillaume Lhotellier, Sébastien Gilles