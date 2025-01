Documentaire

Disponibles 24h/24, 7 jours/7, ils sont urgentistes… vétérinaires. Un chat qui tombe du 4ème étage, un yorkshire mordu par un pitbull, un chiot qui s’étrangle avec une éponge… Ces situations, parfois graves, souvent cocasses, sont le quotidien de Christophe, 35 ans, vétérinaire à domicile. Nuit et jour, cet « accro » de l’urgence sillonne Paris et sa banlieue, répondant aux appels des propriétaires angoissés et désespérés. Quant à Angélique a 28 ans, elle apprend à soigner les bêtes, et à rassurer les maîtres. Jeune interne, elle enchaîne les gardes aux Urgences de l’Hôpital Vétérinaire de Meaux. Dans cet établissement high-tech, les animaux sont soignés comme des humains. Un documentaire de Sylviane Schmitt