Conférence

L’entretien annuel, un moment privilégié pour améliorer les relations de travail ? Pas forcément la première chose qui vient à l’esprit lorsqu’on pense à cet exercice annuel…

S’il a bien pour objectif de dresser un bilan du travail effectué et d’évaluer les compétences du salarié, l’entretien annuel peut aussi devenir un véritable moment d’échange et de dialogue qui permet d’augmenter la confiance et la collaboration entre un salarié et son manager. Et si l’entretien annuel devenait un vrai vecteur de performance économique de l’entreprise ?