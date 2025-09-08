Parti de rien il y a 35 ans, aujourd’hui patron de l’enseigne GIFI, Philippe Ginestet est à la tête...
Ils ne sont ni juges, ni procureurs mais règlent des litiges du quotidien. Les conciliateurs de justice ont un...
Elles sont passionnées de ménage et de rangement, influenceuses sur les réseaux sociaux ou coaches à domicile.
Ce métier bien payé à l’accès compliqué
Les valeurs d’une entreprise constituent l’ensemble des principes fondamentaux qui guident son fonctionnement, ses décisions et sa culture organisationnelle....
Qui n’a pas gardé le souvenir d’une maîtresse d’école attentionnée, d’un prof de français autoritaire, d’une prof d’allemand excentrique...
Céder son commerce est une décision importante, qui intervient souvent au moment d’un départ à la retraite, d’un changement...
La modernisation du métier de profs balayée par les syndicats
La ville de Paris attire chaque année 30 millions de touristes. Elle fait rêver le monde entier avec sa...
Le lundi matin, il y a souvent deux scénarios possibles. Premier : un réveil difficile, un café avalé sur...
A la découverte des entreprises performantes de France et des hommes et des femmes qui les animent.
\r\nLa gare du Nord est la 1ère gare européenne et la 3ème gare du monde. Elle dessert 4 pays...
Plongée dans le quotidien des patients d’une clinique vétérinaire. Le spectateur accompagne Max, Smith, Lilou, Kali dans leur douleur,...
Pour devenir mannequin, Laura est prête à tout !
À bord du « Bara Pemdez », un chalutier de 24 mètres de long, Yannick le patron et ses...
En Vendée, le taux de chômage est presque trois fois moins élevé que la moyenne nationale. Cette région est...
Le bilan de compétences est un outil précieux pour toute personne souhaitant faire le point sur ses aptitudes professionnelles...
Myriam a 40 ans et après des années passées en tant que directrice de centre de loisirs, elle a...
Agent immobilier à Courchevel, Anna vend du luxe aux grandes fortunes venues du monde entier. Pour satisfaire ses...
Aujourd’hui, Michel Pimbe vous propose d’aller à la rencontre de supers citoyens, les sapeurs pompiers volontaires ! Ils ont une...
