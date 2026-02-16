Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Chasseurs d’animaux venimeux, un métier à hauts risques ! Hiroshi Kobayashi, chasseur de frelons géants au Japon, traque ces insectes tueurs au cœur des villes. Son métier est...

Conférence IA : le futur est déjà là L’émergence de l’intelligence artificielle ne relève plus de la science-fiction, mais d’une réalité tangible qui redéfinit les contours de...

Documentaire Stages Commando : comment repousser ses limites A Collioure, au CNEC (Centre National d’Entrainement Commando), les militaires du 1ᵉʳ régiment d’infanterie de marine suivent un stage...

Article Qu’est-ce que la GMAO et comment ça fonctionne ? La pérennité d’une infrastructure moderne, qu’elle soit industrielle ou tertiaire, repose sur une capacité de réaction sans faille et...

Documentaire Grégory passe du camion à la carriole pour réaliser son rêve d’enfant Grégory est un ancien chauffeur routier originaire de l’Ain, qui s’est lancé un pari un peu fou à 45...

Documentaire Artificiers : la face cachée d’un métier explosif Depuis plus d’un mois, Hervé se prépare pour son spectacle de feux d’artifice. Il veut que tout soit parfait,...

Documentaire Ces jobs d’été qui valent de l’or Approche de l’été, les étudiants sont à la recherche d’un petit boulot pour gagner un peu d’argent mais les...

Documentaire Rencontre dans le fournil avec des passionnés, David et Jean-Marie Charlotte Dekoker a rendez-vous au petit matin pour rencontrer David Monvoisin. Et si elle voulait absolument le rencontrer, c’est...

Documentaire Coup de coeur : ils rêvent de reprendre la ferme de leurs parents Le monde agricole connait des difficultés depuis des années. Fluctuation des prix des matières premières, prix du foncier, endettement…...

Documentaire SAMU, Pompiers : la vie a un fil Immersion avec les pompiers et le SAMU dans leurs sorties quotidiennes. Chaque jour, ils sauvent des centaines de vies...

Documentaire Quelle formation dans le domaine de la technologie en 2020 ? À cette époque d’une ère nouvelle pour l’humanité toute entière, la technologie, maillon indissociable de l’avancée de la société,...

Article Formation Assistante Administrative CPF : développez votre activité en 2026 Le métier d’assistante administrative vit une mutation majeure. Pour sécuriser son activité et augmenter ses revenus d’ici 2026, l’adoption...

Documentaire Tout pour servir les stars Luxe, art de vivre, palace et grandes fortunes… Découvrez l’envers du décor du business des stars et de leurs...

Conférence Fondations actionnaires et investisseurs : un intérêt commun ? Quelle est la perception des fondations actionnaires par les investisseurs ? Quels investisseurs ont déjà investi dans une entreprise...

Documentaire Pompiers de Rennes, immersion avec les soldats du feu Chaque jour, ils sont confrontés aux missions typiques des grandes villes. Mais à Rennes, il y a aussi des...

Documentaire Coiffure : ils rêvent de devenir champions du monde ! Du 6 au 8 novembre 2010, 49 pays ont participé au championnat du monde de la coiffure. Un événement...

Documentaire GPIS : Au coeur des HLM de Paris Créé en 2004, le Groupement parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) est constitué d’équipes mobiles qui patrouillent la nuit dans...

Documentaire Le télétravail, une chance ? Ces dernières années ont vu une augmentation significative du nombre de personnes travaillant à domicile, notamment en raison de...