260 000 étudiants étrangers viennent chaque année en France. Si certains d’entre eux viennent pour une année, d’autres viennent pour...
Située dans la mer Adriatique, l’île de Brač est une véritable perle de la Croatie, offrant une myriade d’activités...
Le Sud de l’Espagne porte un nom mythique : l’Andalousie. Cette région présente l’identité la plus singulière et la...
Le Rocher du St Julien est une montagne imposante et pittoresque qui s’élève à une altitude d’environ 1 716...
Nichée entre l’Italie, l’Autriche, la Hongrie et la Croatie, la Slovénie est souvent éclipsée par ses voisins plus célèbres....
On ne perd pas de temps, dès son arrivée Charlotte file découvrir l’un des joyaux de la ville :...
Deuxième étape de notre séjour sur l’île d’Oléron avec Charlotte qui passe aux choses sérieuses… Elle va gouter les...
Le temps des fêtes, c’est l’avenue la plus fréquentée de France. Chaque jour, de la grande roue de la...
Nous vous emmenons à la découverte de Bourges et ses environs avec des paysages à couper le souffle !
“La sculpture Zafimaniry est un art des ancêtres. C’est une chose qu’on ne peut pas acheter avec de l’argent”....
On a beau leur proposer des alternatives les français restent accrochés à leur auto 8 voyages sur 10 se...
Découvrons Santarém, située à 80 kilomètres au Nord de Lisbonne. Cette cité a toujours été au cœur des grands...
Le voyage de Sophie commence à Tunis. Elle fera la connaissance du taggueur Ismat. Elle ira pêcher au Cap...
Raphaël de Casabianca part à la rencontre de celles et ceux qui construisent le Sénégal de demain. Ce pays...
Sandrine, Dominique et leurs 3 enfants ont décidé de changer leurs habitudes. Cet été, ils vivront dans un camping-car...
Destination phare du sud de la Bretagne, le Golfe Du Morbihan, « petite mer » en breton, est classé réserve naturelle...
Tao et Julie ont rendez-vous au château de Sedan pour passer la frontière belge. « 1000 km à cheval...
L’Aigle et le Croissant : Sur la frontière biélorusse de la Pologne, deux mosquées en bois construites par les...
Le Maroc est un pays aux multiples facettes : des montagnes grandioses, de vastes déserts, des palais somptueux, des...
Au large de Madagascar, Cécile et Bertrand vont vivre une croisière-aventure mouvementée, embarqués sur un vieux gréement. Un bateau...
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