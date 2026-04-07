Dans cet entretien passionnant accordé à France Culture, la romancière et essayiste Belinda Cannone lève le voile sur les...
Cet épisode du podcast « Culture G » s’intéresse à l’une des figures de style les plus emblématiques et les plus...
Dans cette conférence captivante donnée à Nantes Université, André Magnan, spécialiste éminent de Voltaire, explore la figure du philosophe...
L’histoire d’Irène Némirovsky est celle d’une double tragédie : celle d’une femme de lettres exceptionnelle broyée par l’horreur nazie...
Fiodor Dostoïevski est un éminent écrivain russe du 19e siècle, connu pour son exploration profonde de la psychologie humaine...
Chrétien de Troyes, un éminent poète et écrivain du XIIe siècle, est largement reconnu comme l’un des pionniers de...
Dans le cadre de l’enseignement qu’il donne au semestre de printemps à la Faculté des Lettres de L’Université de...
Né à Casablanca en 1944, Daniel Pennac a choisi le roman « pour ne pas avoir à trop se...
En 1923, Raymond Radiguet écrit « Le diable au corps », roman sulfureux sur une liaison amoureuse entre une femme mariée...
Visites privées vous propose de revenir sur la vie de cet auteur illustre qui a su marquer la littérature.
En 1972, paraissaient aux éditions Gallimard les « Lettres à Felice » de Franz Kafka. À l’occasion de cette parution, Pierre...
Dans ce Secrets d’Histoire, Stéphane Bern vous fait découvrir l’une des plus grandes romancières de l’Histoire : Agatha Christie....
Géant de la littérature, père de héros comme Jean Valjean, Quasimodo, Cosette ou Esmelralda, poète engagé, Victor Hugo est...
Télérama, TTT : « Filmer une bibliothèque, c’est révéler les fantômes qui logent dans ses murs. La présence silencieuse de...
Fille du célèbre Jacques Necker, ministre des finances de Louis XVI, madame de Staël est une romancière, philosophe et...
Précurseur du roman moderne, constamment en quête de rêve et de vérité, Stendhal mena une vie digne d’une histoire...
Homère, un poète et aède légendaire de la Grèce antique, est célèbre pour ses épopées, « L’Iliade » et « L’Odyssée », qui...
Dans son essai consacré à Charles Baudelaire, Jean-Paul Sartre écrit que ce dernier avait eu la vie qu’il méritait,...
Jamais les rayons des librairies n’ont été aussi foisonnants de dragons, de magie ancestrale et d’amours impossibles. L’attrait pour...
Deuxième partie du documentaire sur l’écrivain français Stendhal. Un documentaire de Thierry Bruant.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site