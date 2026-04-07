260 000 étudiants étrangers viennent chaque année en France. Si certains d’entre eux viennent pour une année, d’autres viennent pour un séjour linguistique et choisissent de vivre chez une famille. Accueillir un étudiant étranger, selon les formules, peut devenir un complément de revenu. Comment devenir famille d’accueil ? Quels sont les critères de sélection ? Que cherchent ces étudiants en vivant dans une famille française ? Et à l’inverse, comment être sûr de trouver un séjour linguistique de qualité grâce à un prestataire de confiance comme Séjours Agency ? Un reportage de Thyali Huyn.