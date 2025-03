Documentaire

Okeanos Vanuatu est une pirogue de 14 mètres de long, revue au goût du jour et venue tout droit du Vanuatu. Elle navigue d’île en île dans les eaux calédoniennes. L’équipe d’« Entre Terre et Mer » a eu le privilège d’embarquer avec ses douze membres d’équipage pour une traversée inédite de 28 heures entre Ouvéa et l’Île des Pins ! Embarquez avec Antoine Reiss pour vivre cette incroyable aventure et découvrir la vie à bord d’une pirogue traditionnelle…