Documentaire

C’est un peuple qui vit sur l’eau depuis le XIVème siècle. Dans l’Est de la Birmanie, sur le lac Inle, le deuxième plus grand du pays, les Intha, littéralement les fils du lac, ont construit plus des dizaines de villages sur pilotis. Autrefois ils vivaient de la pêche mais aujourd’hui leur mode de vie unique est menacé. En cause le tourisme de masse qui avec l’ouverture du pays et la fin de 50 ans de dictature a explosé.