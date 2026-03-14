En Thaïlande, la tribu animiste des Moken vit sur la mer d’Andaman depuis près de 4000 ans. Originaires de la Chine, ces nomades des mers habitent jour et nuit sur une embarcation nommée kabang et subsistent grâce aux fruits de la pêche. Plongeurs et pêcheurs hors pair, les Moken apprécient et défendent leur mode de vie maritime et sont déterminés à le perpétuer aussi longtemps que possible.
Au Cambodge, les Chams constituent une ethnie musulmane vivant à bord de pirogues sur le mythique fleuve Mékong. Constamment à la recherche de poissons, leur unique source de revenus, ils naviguent jour et nuit sur des embarcations parfois précaires afin de débusquer cette précieuse ressource de plus en plus rare. L’existence des Chams est difficile ; plusieurs rêvent d’une vie sur terre et d’une maison qui ne tangue plus, loin des dangers quotidiens du fleuve.

Un documentaire de Léni MERAT, Jean Marc CHAUVET, Emmanuel CORRE
Anne Laure CAHEN,Karina MARCEAU, Yanie DUPONT-HÉBERT, Frédéric RÉAU
Ismaël DECARRE