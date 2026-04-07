Documentaire

Longtemps réservés aux hommes, les métiers de la police se sont petit à petit ouverts aux femmes. Retour sur un siècle d’évolution en France, en Allemagne et en Italie.

Si l’intégration des femmes dans les métiers de la police semble aujourd’hui aller de soi en Europe, elle est le fruit d’une évolution lente et contrastée. Admises dans ses rangs au début du XXe siècle en France et en Allemagne et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en Italie, elles ont vu leurs missions longtemps cantonnées à des fonctions d’assistance auprès des enfants, des femmes ou des personnes vulnérables. À partir des années 1960, elles apparaissent progressivement en uniforme, mais demeurent exclues des patrouilles, des enquêtes criminelles, du maintien de l’ordre et des unités spécialisées jusqu’à la décennie 1990. Bien qu’elles soient aujourd’hui non seulement présentes dans l’ensemble des services mais également promues à des postes à responsabilité, les effectifs policiers sont toujours majoritairement masculins.

Documentaire de Michael Müller et Jens Jäger (Allemagne, 2024, 44mn)

Disponible jusqu’au 24/06/2026