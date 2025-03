Documentaire

Que reste-il de la révolution kémaliste, 90 ans après la naissance de la République de Turquie ? Lorsque qu’il instaure la République en 1923, Mustafa Kemal entreprend une véritable révolution nationale faisant du pays un Etat laïc, moderne et occidentalisé. Au prix de méthodes radicales et autoritaires, ce stratège militaire et fin tacticien politique finit par imposer sa vision : laïcité, droit des femmes, nationalisme. Comment, en 2014, le pays fonctionne-il grâce à son héritage? Comment le kémalisme a-t-il résisté à l’épreuve du temps et aux différents gouvernements qui se sont succédé au pouvoir depuis la mort d’Atatürk en 1938 ?