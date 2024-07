Podcast

Le Tour de France, événement emblématique du cyclisme mondial, trouve ses racines dans les années 1900. Créé par le journaliste et éditeur Henri Desgrange, ce spectacle annuel captivant a été conçu non seulement comme une compétition sportive, mais aussi comme un moyen de promouvoir le journal L’Auto, publication de Desgrange. Le premier Tour a eu lieu en 1903, avec 60 coureurs courageux qui ont entrepris un périple épique à travers la France.

Dès ses débuts, le Tour de France a suscité un enthousiasme incroyable parmi les spectateurs et les médias. La course initiale était un parcours audacieux de 2,428 kilomètres, divisé en six étapes, couvrant principalement le territoire français. Maurice Garin, le vainqueur de cette première édition, est entré dans l’histoire comme le premier champion du Tour de France.

Au fil des décennies, le Tour a évolué et s’est adapté aux défis et aux changements de la société. Il a survécu à deux guerres mondiales, ainsi qu’à des controverses et des scandales liés au dopage, tout en restant un événement phare du calendrier sportif mondial. Les étapes se sont diversifiées, parcourant non seulement la France mais également d’autres pays européens voisins, attirant ainsi une audience internationale croissante.

Les années 1960 ont vu l’émergence de légendes comme Jacques Anquetil et Eddy Merckx, qui ont dominé la compétition avec leur talent et leur détermination. Le maillot jaune, symbole de leader du Tour, est devenu un objet de désir pour les cyclistes du monde entier, représentant le sommet de la réussite dans ce sport exigeant.

Le Tour de France a également été le théâtre de moments historiques et émotionnels. En 1989, la lutte épique entre Greg LeMond et Laurent Fignon s’est conclue par la victoire la plus serrée de l’histoire du Tour, LeMond s’imposant par seulement huit secondes après un contre-la-montre dramatique sur les Champs-Élysées.