Documentaire

Au large de la Guinée-Bissau se situe un archipel qui porte le nom du peuple qui s’y est établi : les Bijago. Isolés du continent depuis des siècles, ils ont préservé leur culture. Les femmes y occupent une place dominante dans les sphères économique, spirituelle, législative et familiale. Ce sont elles qui choisissent leurs compagnons, possèdent les maisons, dirigent les cérémonies sacrées animistes, organisent le travail et l’éducation des enfants, transmettent la lignée… Jouissant d’un grand prestige, elles sont aussi chargées de maintenir l’équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Mais le mode de vie occidental grignote peu à peu les esprits, et le taux de scolarisation, en nette croissance, pourrait contribuer au déclin des traditions. Documentaire de Raul Bueno, diffusion jusqu’au 05/02/2021.