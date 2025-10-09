Plus de 1000 prisonniers en lien avec le terrorisme sont incarcérés dans les prisons françaises et 70 d’entre eux s’apprêtent à retrouver la liberté dans les mois qui viennent. Exceptionnellement, les caméras de Sept à Huit ont pu filmer les dispositifs mis en place par l’administration pénitentiaire pour tenter d’éteindre les pulsions violentes de ces prisonniers. Face à des détenus souvent récalcitrants, quelles sont les réussites et les limites de ces quartiers pour islamistes ? Une plongée exceptionnelle.
#prisons #reportage #documentary