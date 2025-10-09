Ressources Dans la même catégorie

Documentaire En Haïti, ils survivent entre pauvreté et violence extrême À Port-au-Prince, capitale d’Haïti, la survie est un combat quotidien. Dans cette ville où plus de 80 % des...

Podcast Communautés LGBTQ : au cœur de la confrontation Est/Ouest Au cours de la dernière décennie, l’ancien bloc soviétique a vu monter en puissance un discours faisant de la...

Documentaire Bourreau et victime : quel face-à-face ? Est-il vraiment possible de mettre face à face une victime et son bourreau pour espérer un dialogue ? Quand...

Documentaire Reconnaissance faciale : des entreprises de la tech au cœur de la surveillance Caméras haute définition, logiciels de reconnaissance faciale, centres de vidéosurveillance dernier cri : Sources révèle comment des entreprises occidentales...

Podcast Pourquoi la Chine persécute les Ouïghours Laurence Defranoux, journaliste à Libération, explique pourquoi la Chine traque les Ouïghours jusque hors de ses frontières et les...

Conférence Les droits de l’Homme, un récit pour nous donner bonne conscience? Les droits de l’Homme sont souvent présentés comme le socle universel sur lequel repose la dignité humaine. Depuis la...

Documentaire Au cœur de la forêt amazonienne : Carajas, la plus grande mine du monde Voyage au coeur de la forêt, en plein Far West amazonien sur la mine de fer de Carajas. C’est...

Documentaire Un éco-village pour réinventer l’éducation La liberté s’apprend à tout âge. Ramin, fondateur d’une école et d’un éco-village, milite pour une vie en autogestion...

Documentaire Il lutte au quotidien contre Kim Jong Un Des tracts pour dénoncer le régime du dictateur nord coréen

Documentaire Mariages blancs, la nouvelle hantise des services de l’immigration C’est la nouvelle hantise des services de l’immigration : depuis quelques années, se marier avec une Française est devenu...

Documentaire Le Bélarus, un pays sous influence russe La journaliste et réalisatrice biélorusse Kseniya Halubovich vit en exil en Pologne depuis près de deux ans. Comme de...

Documentaire Fukushima : retour à la vie A une dizaine de kilomètres de la centrale de Fukushima, Naraha a été évacuée pendant plus de cinq ans....

Documentaire Perou: le canyon de l’extreme Dans les Andes péruviennes, se trouve le canyon le plus profond du monde, le Cotahuasi. Un trou profond de...

Documentaire Les sages-femmes de l’Amazonie : naître au cœur de la forêt Au Brésil, de nombreuses communautés sont disséminées le long des rivières du bassin amazonien. Là-bas, on dit qu’une femme...

Documentaire Pérou-Allemagne : le paysan contre le géant de l’énergie C’est l’éternel combat de David contre Goliath. L’histoire de Saúl Luciano LLuya, ce paysan des Andes qui a osé...

Documentaire Le diamant de Guinée Ce film vous emmène dans une aventure dangereuse et périlleuse, il vous fait pénétrer dans une région de la...

Conférence Véganisme, vers une nouvelle religion? Les véganes se passent de tout produit d’origine animale, dans leur assiette comme dans leur garde-robe. Outre des règles...