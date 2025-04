Documentaire

Des élèves de terminale technologique – option génie mécanique, s’initient à la philosophie, une discipline qui remet en cause l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et qui représente un premier pas vers la conquête d’un droit d’expression. Une expérience incroyablement surprenante qui oblige à revoir pas mal d’idées reçues, à mettre en question son enseignement, ses façons de voir et de faire. C’est aussi la rencontre entre deux mondes que tout oppose, deux mondes où l’on ne parle pas la même langue, où les repères changent. Mais pour improbable qu’elle soit, cette rencontre éclaire d’un jour singulier les personnalités de ces élèves et les entraîne dans une aventure qui, même sans grand lendemain, ne les laissera pas tout à fait indemnes.