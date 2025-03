Documentaire

C’est un pays malheureusement connu pour concentrer le plus grand nombre de meurtres et de viols au monde. Un pays où certaines femmes risquent plus que d’autres. Les lesbiennes. Un pays qui a pourtant adopté les lois parmi les plus progressistes au monde pour les protéger. Mais elles sont la cible incessante d’un crime particulièrement odieux dont peu de personnes connaissent l’existence. Cela se passe Afrique du Sud, où nous avons rencontré une survivante.