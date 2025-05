Documentaire

Chaque année, plus d’un million de citadins, dont 200 000 franciliens, décident de tenter l’aventure et de se mettre au vert à la campagne. Leur objectif : fuir la pollution, le bruit et le stress. Mais changer de vie a également des inconvénients. C’est souvent une fois installés, que les néo ruraux s’en aperçoivent. Impossible de vivre sans voiture et encore moins sans liens sociaux. Alors comment font-ils pour tenir et pour réussir leur nouvelle vie ? Un documentaire de Laetitia Simoes.