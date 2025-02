Documentaire

Les attentats terroristes islamistes se multiplient: Istanbul, Berlin, Paris… Le groupe terroriste le plus craint de la planète, Daech, a aussi le Canada dans sa mire. Selon les autorités, il y aura d’autres attentats au pays. Il faut s’y attendre. L’histoire d’Aaron Driver n’est pas rassurante. Ce jeune ontarien a été dans la mire des autorités canadiennes pendant 18 mois. Mais le 10 août dernier, alors qu’il s’apprêtait à tuer des innocents, il n’était déjà plus considéré comme une priorité. Dans de rares entrevues, la GRC et le SCRS nous expliquent comment le Canada se prépare à l’inévitable. Enquête cherche des réponses, à l’aube du retour possible de Canadiens partis combattre en Syrie ou en Irak. Un documentaire de Johanne Faucher & Alain Abel.