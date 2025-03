Documentaire

Qui n’a pas rêvé un jour de chevaucher un mustang dans ce décor en Technicolor, digne des films de John Ford ? Le mustang, c’est le cheval par excellence, le meilleur ami de John Wayne, le symbole du Far West, un mythe… jusque-là protégé. Seul hic : il se reproduit au triple galop. On en compterait 73 000 en liberté, 46000 autres dans des enclos, 150.000 au total si rien n’est fait d’ici 5 ans. De quoi réjouir les amis des bêtes, mais pas les ranchers qui y voient ni plus ni moins qu’une nuisance qui prolifère au détriment de leurs bétails. Et surtout, de leurs intérêts. Résultat : fusils et lassos sont de sortie. Un documentaire de l’Effet Papillon.