« Avortement USA » / Au Texas, depuis l’été dernier, avorter est devenu tout simplement… illégal. Les femmes en détresse qui souhaitent mettre fin à leur grossesse doivent fuir l’État en catimini. Les associations et les services sociaux n’ont plus le droit de leur apporter la moindre aide ou conseil. Une situation terrible qui frappe en premier lieu les communautés les plus fragiles financièrement, et tout particulièrement les femmes afro-américaines. La servante écarlate en vrai, c’est dans papillon.
Un reportage de Gary Grabli