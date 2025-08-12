Ressources Dans la même catégorie

Conférence Appropriation culturelle ou appréciation culturelle : où tracer la frontière ? Madonna, Beyoncé, Kim Kardashian… De nombreuses personnalités ont été accusées d’appropriation culturelle pour leurs choix vestimentaires ou artistiques. Pourquoi...

Documentaire Clandestins à Paris : bien loin des rêves A Belleville, de nombreuses femmes chinoises sont clandestines et peinent à trouver du travail. Si certaines réussissent à subvenir...

Documentaire Une ambulance pour la Géorgie Depuis plus de trente ans, John Shackleton livre des ambulances dans des régions en crise. À 84 ans, ce Britannique mène sa...

Documentaire Le pays de la diversité – Pakistan Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...

Documentaire Bateau-clinique : au secours des communautés isolées En Amazonie, dans le nord du Brésil, se trouve le Rio Madeira, l’un des cours d’eau majeurs de l’Amérique...

Documentaire La Chine croit dur comme fer aux Aliens Attention les extraterrestres sont parmi nous. En Chine, on y croit dur comme fer. Près de 100.000 personnes –...

Documentaire Texas : ils payent pour tuer des bêtes sauvages Pour se faire une gazelle, un gnou ou même une girafe, plus besoin de prendre l’avion et de risquer...

Documentaire Inde : Girl Power en sari rose La violence à l’égard des femmes est un grand problème en Inde. Selon les statistiques, sur 100 000 femmes,...

Documentaire Aux USA, le client est roi Aux Etats-Unis, le client est roi et les entreprises sont prêtes à rembourser les acheteurs dans des conditions qui...

Documentaire Amazonie, le cauchemar des pilotes L’enfer vert, une jungle impénétrable qui est un véritable cauchemar pour les pilotes. À la moindre panne, c’est l’atterrissage...

Documentaire Grèce, ma maison des îles à prix cassés Une maison sur une île en Méditerranée, un rêve qui vous semble inaccessible. Et pourtant, avec la crise économique,...

Documentaire Cymbales à Istanbul, réfugiés syriens au théâtre, Byblos au Liban A Istanbul, vous découvrirez la fabrication artisanale des cymbales. A Paris, deux réfugiés syriens racontent leur histoire sur une...

Documentaire Une péniche aménagée à Londres À Londres, la flambée des loyers et des prix de l’immobilier a fait exploser l’habitat fluvial. Un phénomène qui...

Conférence Quelle influence une grande université de langue française peut-elle exercer? Engagée et responsable, l’Université de Montréal entend devenir l’université de langue française la plus influente dans le monde. Mais...

Documentaire Rastas, gangs et fiesta (1/2) Derrière les paysages de rêve de cette île des Caraïbes se cache une réalité plus sombre, celle du trafic...

Documentaire Pénuries, guerres, inflation : vers un crash alimentaire ? La tourmente financière a éclipsé les signes avant-coureurs d’une autre crise : celle d’une pénurie alimentaire générale. Pour comprendre...

Documentaire Avoriaz, la montagne imaginaire Conçue dès les années 60 comme la première station sans voiture, avec une architecture moderne sans référence, créative et...

Documentaire Leur guerre à elles : les femmes contre Daesh L’équipe de RT a réussi à passer 3 semaines dans le camp d’entraînement de l’YPJ, division féminine des unités...