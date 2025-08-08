L’homosexualité dans le milieu du football a longtemps fait figure de tabou. Des vestiaires aux terrains, en passant par...
Trois millions de conducteurs sillonnent chaque jour les autoroutes des États-Unis, dans une course effrénée à travers le pays....
Qu’est-ce que c’est qu’être une femme active en Somalie en 2022 – essayer de faire un travail dans une...
En Mars 2019, une coalition militaire arabo-kurde, soutenue par des pays étrangers, s’empare de la ville de Baghouz, le...
Inégalités sociales, cartels de la drogue qui font régner la terreur… Au Mexique, environ 35 000 meurtres ont été...
Attention révolution : les consommateurs sont en train de reprendre le pouvoir ! On connait déjà le financement participatif...
Ils sont hauts comme 3 pommes, mais déjà fous de la gâchette. Aux Etats-Unis, on initie les enfants aux...
Misère et exclusion, loin des cartes postales et des plages de sable blanc, Tahiti affiche un visage que les...
S’envoler dans l’espace n’a jamais été aussi bon marché, alors que ses ressources stratégiques inestimables sont très convoitées. Profitant...
Plongée dans les coulisses de groupes extrémistes qui ont en commun la conviction profonde que l’animal est l’égal de...
En de nombreux endroits, les autoroutes allemandes permettent aux automobilistes de rouler sans limitation de vitesse. Une exception européenne...
A la pointe sud-ouest du Portugal, les hommes pratiquent une activité dangereuse : la pêche dans les falaises. Ils...
Alors que Narendra Modi renforce son pouvoir sur le pays, cette enquête recense les exactions commises et explore les...
Plage de rêves, sable blanc , mer bleue et cocotier, la Polynésie fait rever. Mais derrière la carte postale,...
En Arménie, le séisme de la défaite fait encore trembler la société civile. Crise politique, afflux de familles déplacées,...
Alors que depuis des siècles les familles asiatiques pratiquent les retraites dans des temples, les Occidentaux s’ouvrent de plus...
Le Japon compte aujourd’hui plus de deux millions de freeters : des jeunes précaires peu qualifiés qui, faute de...
L’Ethiopie fait aujourd’hui figure d’eldorado. Au sein du continent africain, avec 10% de croissance par an, l’un des taux...
Des médicaments qui vous mettent la fièvre pendant des heures. Des antibiotiques au glucose ou encore du paracétamol aux...
Les Bishnoïs vivent en Inde, principalement au Rajasthan, et ils sont sans doute les tout premiers écolos de la...
