Documentaire

Il y a des voyages qui marquent plus que d’autres. Celui-ci vous enivrera carrément. Au sud-est de la Géorgie, bordée par la majestueuse chaîne montagneuse du Grand Caucase, se trouve la belle région de Kakhétie. Les toutes premières traces de viniculture et de vinification, datant de 8000 ans, furent trouvées ici. Aujourd’hui, on compte plus de 500 variétés de vignes dans le pays et un nombre incalculable de de représentants du vin géorgien . Une fierté nationale qui suscite la curiosité de plus en plus de globe-trotteurs, aussi bien connaisseurs qu’amateurs. Alléchés ?