Documentaire

On l’a accusée de tous les maux et surtout de rendre fou. Elle a même été interdite pendant près de 100 ans. C’est bien de l’absinthe dont il s’agit, un apéritif qui trouve ses racines au cœur du Val-de-Travers dans le canton de Neuchâtel. Absinthe, Bleue ou Fée verte, des noms poétiques pour une boisson étonnante, voire sulfureuse… qui a inspiré de nombreux poètes et artistes. « Passe-moi les jumelles » est allé à la rencontre de ceux qui, aujourd’hui, poursuivent l’écriture de cette histoire féérique. Un documentaire de Joëlle Rebetez et Romain Guélat pour Passe-moi les jumelles.