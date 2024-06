Documentaire



En 2050, notre planète comptera 9,6 milliards d’habitants.

Pour nourrir tous les Terriens selon les pratiques actuelles, il faudra augmenter les rendements agricoles et l’élevage de 70 %.

La pression sur les terres agricoles sera décuplée. L’augmentation du rendement entraînera davantage de pollution créée par les pesticides, les déjections animales et le transport.La ressource en eau diminuera, sans oublier les disparités économiques qui accroîtront les problèmes…Face à ces perspectives alarmantes, comment agir? Quel avenir pour notre alimentation? Dans la Silicon Valley, on prône la nourriture de synthèse fabriquée en laboratoire avec le soutien des plus grands magnats de la net-économie comme Bill Gates. D’autres s’intéressent aux algues ou aux insectes pour remplacer les protéines animales. Des laboratoires créent de super animaux issus de la transgénèse. Certains veulent revenir à des méthodes agricoles traditionnelles plus soucieuses de l’environnement, ou créer des fermes urbaines avec cultures hors-sol. Incursion dans l’assiette du futur…



Un documentaire de Jean Baptiste Erreca et Guilhem Rondot

© LA COMPAGNIE DES TAXI BROUSSE