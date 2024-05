Documentaire



De l’Angleterre, les Français connaissent le pudding, la jelly verte, les fish and chips. Mais pas le fromage que l’on mange là-bas à l’heure du thé, avec des crackers. La campagne anglaise regorge de fabricants de « cheese » artisanaux qui rivalisent avec les meilleurs fromages de l’Hexagone. Les britanniques revendiquent plus de 600 sortes de fromages. Nous avons suivi Emilie, blogueuse française et grande amatrice de fromage, qui vit à Londres depuis deux ans, Eric Charriaux, fromager français qui possède deux fromageries en Angleterre. Il est tombé amoureux du fromage anglais, il y a déjà 10 ans. Et Jammy Montgomery, l’un des meilleurs producteurs de cheddar d’Angleterre. Nous sommes allés visiter sa ferme dans le Somerset, à 3 heures au sud de Londres.