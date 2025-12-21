La Rioja, la plus grande région viticole d’Espagne, se distingue par ses impressionnants chiffres : plus de 2500 producteurs, 500 entrepôts et une production annuelle dépassant les trois millions d’hectolitres. Les vins de la Rioja sont réputés pour leur finesse, leurs arômes et leur équilibre. Cette région viticole est divisée en trois sous-régions distinctes : Rioja Alta, Rioja Baja et Rioja Alavesa. Découvrez l’excellence de cette terre viticole où chaque gorgée est une expérience sensorielle inoubliable.