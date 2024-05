Documentaire

Face au mouvement de l’âge et à l’irréversible évolution du corps, les sociétés ont forgé des rituels pour marquer le seuil entre le monde des enfants et celui des adultes. Sur les pas de l’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke, nous découvrons les rites de passage qui ont cours en Papouasie-Nouvelle-Guinée et dans la région du Tras-Os-Monte, au Portugal.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les méandres du fleuve Sepik, la jeune Leah, 23 ans, s’apprête à couvrir sa peau de centaines d’incisions pour ressembler au crocodile, l’ancêtre sacré de son peuple. Dans sa communauté, ce rituel extrêmement douloureux marque un moment de bascule : en faisant couler son sang, elle va devenir femme. Au Portugal, dans la région du Tras-Os-Monte, une zone isolée du Nord-Est, on ritualise encore le début de la vie d’homme. Pendant la Fête des garçons, les adolescents célibataires enfilent le costume grimaçant des Caretos et attaquent les jeunes filles avec des vessies gonflées d’air. Par la mise en scène de la virilité dans tous ses excès, ils entrent dans l’âge adulte.

Étonnantes pratiques

Avancer dans l’existence relève de l’aventure, dont on sait qu’elle se finira mal… C’est pourquoi, face à l’inéluctable, les humains ont inventé un accompagnement codifié qui permet de structurer la vie en étapes précises : les rituels collectifs tendent à permettre à l’individu de se construire une perception apaisée de sa condition mortelle. Sur les pas de l’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke (Rituels du monde), cette série propose de partir dans le monde à la rencontre de ceux qui célèbrent ces rites de passage par des coutumes souvent étrangères au reste de l’humanité. Où l’on découvre d’étonnantes pratiques, des interdits et des identités d’une grande richesse. Plonger dans les rituels de communautés permet de pénétrer au cœur de leur culture, de comprendre leurs peurs et leur vision de la vie. Un panorama saisissant qui relativise aussi certaines de nos certitudes.

Série documentaire (France, 2022, 53mn)

Disponible jusqu’au 16/07/2024