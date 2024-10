Documentaire

Depuis le 15 avril 2023, la guerre au Soudan a plongé le pays dans l’une des pires crises humanitaires de ces dernières décennies. Ce conflit fratricide entre l’armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) a déjà fait des dizaines de milliers de victimes et poussé près de 10 millions de civils à l’exode. À l’abri des caméras, ce drame se déchaîne à travers des actes de violences inqualifiables : viols de masse, exactions brutales, nettoyage ethnique, tandis que le spectre d’une famine à grande échelle plane plus que jamais sur le pays.

Au plus proche des lignes de front, dans un paysage de désolation, à Omdurman, ville qui jouxte Khartoum, encore en proie aux milices des FSR, les témoignages des Soudanais sont précieux. Les habitants reviennent au compte-goutte dans les quartiers libérés par l’armée. Au milieu du chaos, la résilience prend des formes inattendues. Le Soudan, au cœur de la dévastation, refuse de céder et lutte pour sa survie et son avenir.

