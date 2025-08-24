Documentaire

Équipements incontournables pour survivalistes

Qui sont les “survivalistes” ? Comment se préparent-ils à l’apocalypse ? Stocks de nourriture à la cave, compteurs geiger pour détecter les radiations et arbalètes pour se défendre, près de Dijon, Emmanuel et Sandrine ont transformé leur coquette maison en une base de survie. Aux États-Unis, certains font fortune avec la peur de la fin du monde : dans l’Utah, le patron d’une chaîne de supermarchés “survivalistes” a vu son chiffre d’affaire multiplié par 3 l’an dernier : ses packs de nourriture peuvent se conserver plus de 30 ans. Les constructeurs de bunkers ont du mal à faire face à la demande, certains rachètent même des infrastructures désaffectées à l’armée américaine pour les transformer en bunkers collectifs de luxe : prix du lit dans l’une de ces installations : 35 000 dollars.Réalisateur : Hervé BOUCHAUD

Le concept de survivalisme s’articule principalement autour de la préparation à divers scénarios catastrophiques, allant des désastres naturels aux crises économiques. Pour les survivalistes, il est essentiel de disposer de certains équipements dûment choisis, garantissant une autonomie maximale en toutes circonstances. Parmi les éléments fondamentaux à avoir sur soi, l’équipement du survivaliste de base se compose d’outils polyvalents tels que des couteaux de survie, des filtre et purificateur d’eau, un réchaud, une lampe de poche, un briquet, une couverture de survie et des dispositifs de communication d’urgence. Tous ces objets sont en effet indispensables afin de faire face à un cas d’urgence extrême.

La nécessité d’une bonne préparation en tant que survivaliste

