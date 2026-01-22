Ressources Dans la même catégorie

Documentaire ICE : le bras armé de Trump Sous le feu des critiques suites à plusieurs bavures, l’ICE, l’agence de l’immigration américaine est pourtant devenue la première...

Documentaire Croatie : les derniers gardiens de phare Palagruža, un rocher isolé surmonté d’un phare habité depuis 1875, se dresse au milieu de la mer Adriatique. Vojo...

Documentaire Mexique-USA : l’aide de la diaspora n’arrive plus Depuis son arrivée au pouvoir il y un an, Donald Trump a expulsé plus de 100.000 Mexicains et continue...

Documentaire Allemagne : le village qui soigne les enfants L’association humanitaire « Friedensdorf International » (Village international de la paix) intervient dans des zones en crise aux quatre coins du...

Documentaire Hongrie : un lycée pour les Roms ! En Hongrie, 40 % des Roms vivent sous le seuil de pauvreté. Les jeunes membres de la communauté sont...

Documentaire En Inde, les vaches sont mieux traitées que les humains Vous voyez une simple vache ? Un milliard d’hindous y voient une déesse. En Inde, la vache, ses excréments...

Documentaire Marseille : ils vendent tout ce qu’ils peuvent pour finir les mois Vêtements d’occasion, objets de récup, alimentation ou marchandises « tombées du camion »… des centaines de vendeurs à la...

Documentaire Madagascar : les Mikéa, derniers gardiens de la forêt Inconnus du grand public et rarement médiatisés, ils n’ont jamais été conviés à une COP. Ce sont les Mikéa,...

Documentaire Syrie Interdite Depuis plus de 8 mois rares sont les images qui nous parviennent de Syrie, un pays proche de la...

Documentaire Comment les casinos repèrent les tricheurs L’un des principaux défis des casinos de nos régions, c’est de traquer les tricheurs qui ont des techniques de...

Documentaire Afrique : l’esclavage continue L’esclavage, un mot fort qui nous pourrait nous renvoyer à une époque ancienne et révolue. Cependant, en Afrique, l’exploitation...

Documentaire Tremblement bancaire Le plan de sauvetage de Crédit suisse ne semble rassurer personne. L’avenir des employés est incertain, les clients sont...

Documentaire Liban : au coeur de la poudrière Reportage auprès des Libanais et à la frontière où prospèrent les réseaux parallèles…

Documentaire Le pays de la diversité – Pakistan Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...

Documentaire Kinshasa : ces enfants sorciers errent dans les rues A Kinshasa, RDC, 5000 enfants de 8 à 12 ans sont ainsi condamnés à errer, livrés à eux-mêmes. Vols,...

Documentaire Liban: enfants abandonnés A Beyrouth, des milliers d’enfants vivent dans la rue. Après la catastrophe qui a frappé la capitale, la situation...

Documentaire Java : Les hommes du volcan Pour deux dollars par jour, Andy et ses amis descendent au fond du cratère Kawa Ijen, le plus grand...