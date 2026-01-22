Étonnante mutation entre l’animal et le végétal, le cordyceps sinensis est la combinaison unique d’une chenille et d’un champignon...
Sous le feu des critiques suites à plusieurs bavures, l’ICE, l’agence de l’immigration américaine est pourtant devenue la première...
Palagruža, un rocher isolé surmonté d’un phare habité depuis 1875, se dresse au milieu de la mer Adriatique. Vojo...
Depuis son arrivée au pouvoir il y un an, Donald Trump a expulsé plus de 100.000 Mexicains et continue...
L’association humanitaire « Friedensdorf International » (Village international de la paix) intervient dans des zones en crise aux quatre coins du...
En Hongrie, 40 % des Roms vivent sous le seuil de pauvreté. Les jeunes membres de la communauté sont...
Vous voyez une simple vache ? Un milliard d’hindous y voient une déesse. En Inde, la vache, ses excréments...
Vêtements d’occasion, objets de récup, alimentation ou marchandises « tombées du camion »… des centaines de vendeurs à la...
Au moment de son indépendance, le Congo possédait un des meilleurs réseaux routiers d’Afrique Centrale. Aujourd’hui, à peine 2%...
Inconnus du grand public et rarement médiatisés, ils n’ont jamais été conviés à une COP. Ce sont les Mikéa,...
Depuis plus de 8 mois rares sont les images qui nous parviennent de Syrie, un pays proche de la...
L’un des principaux défis des casinos de nos régions, c’est de traquer les tricheurs qui ont des techniques de...
L’esclavage, un mot fort qui nous pourrait nous renvoyer à une époque ancienne et révolue. Cependant, en Afrique, l’exploitation...
Le plan de sauvetage de Crédit suisse ne semble rassurer personne. L’avenir des employés est incertain, les clients sont...
Reportage auprès des Libanais et à la frontière où prospèrent les réseaux parallèles…
Le Pakistan est un pays où les valeurs islamiques et conservatrices dominent la vie. Mais les minorités font également...
A Kinshasa, RDC, 5000 enfants de 8 à 12 ans sont ainsi condamnés à errer, livrés à eux-mêmes. Vols,...
A Beyrouth, des milliers d’enfants vivent dans la rue. Après la catastrophe qui a frappé la capitale, la situation...
Pour deux dollars par jour, Andy et ses amis descendent au fond du cratère Kawa Ijen, le plus grand...
Ils sont agriculteur, prêtre ou procureur, et ils ont décidé de ne plus subir la loi de la mafia....
