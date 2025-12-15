Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les migrants climatiques, premiers témoins d’un changement majeur Quand Dame Nature transforme un dortoir en chambre de torture

Documentaire Bienvenue au baby boot camp Sport et discipline éviterons peut-être la récidive de ces jeunes délinquants ?

Documentaire Le Limousin se met à l’heure anglaise Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises...

Documentaire Calcutta : les oubliés du miracle indien D’un côté, 800 gratte-ciel ultramodernes, de l’autre, 3 500 bidonvilles où des millions d’habitants survivent avec un salaire de...

Documentaire L’enfer des prisons péruviennes Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du...

Documentaire Des fermiers dans la ville Ils réfléchissent à l’alimentation du futur. Steven Beckers et Marc Oshima ont un projet fou : l’agriculture à grande...

Conférence Pensée critique et vision du monde Une conception de la vie intellectuelle domine aujourd’hui l’espace public, renforcée par l’effet des réseaux sociaux, celle d’un combat...

Documentaire Ils dépensent leurs fortunes pour sauver la planète Déforestation, réchauffement climatique… Sensibles à ces alertes, de nouveaux bienfaiteurs ont fait leur apparition : les « éco-barons ». Ils ont...

Documentaire Bois suisse La Suisse regorge de forêts, pourtant, 60% du bois utilisé pour nos constructions est importé de l’étranger. Comment l’expliquer...

Conférence Pour une École inclusive Depuis plus d’un an, la réflexion du gouvernement français en faveur d’une école inclusive se poursuit à travers la...

Documentaire Côte d’Ivoire : haro sur le cacao Dans le district des 18 montagnes, situé dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire, premier pays producteur de cacao au...

Documentaire Un écovillage palestinien face à son avenir En Cisjordanie, Farkha n’est pas un village palestinien comme les autres. Ses habitants pratiquent l’agriculture biologique, défendent des idéaux...

Documentaire Delta du Niger, la malédiction de l’or noir Cette région pourrait être un paradis, mais elle est devenue un enfer. Au delta du Niger, une zone exploitée...

Documentaire Les anonymous Ses anonymes semblent être déterminés dans leur action contre la scientologie.

Documentaire Israël, le développement des kibboutz en centre-ville En Israël, la plupart des kibboutz traditionnels, des collectivités agricoles, ont été privatisés. Une nouvelle génération d’idéalistes a décidé...

Documentaire Libye : une guerre interminable dans un pays divisé en deux blocs La guerre n’en finit plus en Libye, un pays où deux blocs s’affrontent pour conquérir le pouvoir.…

Documentaire Mexique : coronavirus, la fièvre sociale des narcos Plus de la moitié de ceux qui vivaient au jour le jour de l’économie parallèle, se retrouvent désormais sans...

Documentaire Mariages blancs, la nouvelle hantise des services de l’immigration C’est la nouvelle hantise des services de l’immigration : depuis quelques années, se marier avec une Française est devenu...

Documentaire San Francisco, la Fog City écologique San Francisco continue d’affirmer son statut de ville à part. Aujourd’hui, elle vit une révolution post-industrielle et rêve d’un...