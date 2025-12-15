C’est sans doute la tradition la plus emblématique d’Espagne, mais elle paraît de plus en plus anachronique. La tauromachie est depuis plusieurs années en perte de vitesse, sous l’influence des mouvements écologistes et d’une société toujours plus sensible au bien-être animal. Selon un récent sondage, un Espagnol sur deux se dit favorable à son interdiction (un ratio inimaginable il y a encore quelques dizaines d’années), et 84% des jeunes ne se sentent pas fiers de vivre dans un pays taurin
Un documentaire de Remi Cadoret, Bertrand Aguirre