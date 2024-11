Documentaire

La baie de Fundy, entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle Ecosse, est unique au monde. Elle est en perpétuel mouvement et subit les plus hautes marées au monde. C’est le paradis des sportifs, des pêcheurs des chercheurs et des animaux. Chacun y trouve son bonheur. Notamment les oiseaux. Ils sont très nombreux à venir sur les rivages de la baie. L’ornithologue Alain Clavette adore les photographier.