Documentaire

La menthe est la plante que tout le monde veut avoir dans son jardin en été. C’est l’ajout parfait à tout barbecue, et elle peut également être utilisée de diverses façons, de la préparation de jus à la menthe au mojito et même à la crème glacée à la menthe !

Mais saviez-vous que la menthe a des bienfaits étonnants pour la santé ? Il a été démontré qu’elle aide à réduire l’inflammation, ce qui peut aider à soulager les maux de tête et les douleurs articulaires. Le plus intéressant, c’est qu’elle n’est pas seulement efficace pour les humains, mais aussi pour vos animaux de compagnie ! La menthe aide à soulager le stress des chiens et des chats, et peut donc les aider à se sentir mieux et à avoir meilleure mine.

La menthe peut survivre sans eau jusqu’à deux mois d’affilée. Pour ce faire, elle utilise ce qu’on appelle la « dormance des bourgeons », c’est-à-dire qu’elle ferme ses feuilles pendant les périodes sèches et les garde fermées jusqu’à ce qu’il y ait suffisamment d’eau pour qu’elles se rouvrent. Cela signifie que même si vous oubliez votre pot de menthe pendant quelques jours (ou quelques semaines !), vous ne perdrez pas toute votre récolte !