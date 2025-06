Documentaire

Dis-moi ce que tu jettes… je te dirai qui tu es. Deux photographes exposent les poubelles de nos stars. Mieux qu’une longue étude, les habitudes de consommation décryptent le caractère, le comportement et le mode de vie de la jet set. Pour approcher au plus près de l’intimité des stars sans être piégé, une dose de culot et trois doses d’expérience, c’est le cocktail gagnant ! Après avoir exposé leurs œuvres à New York, exposition au profit de deux associations de SDF et qui a connu un énorme succès aux Etats-Unis, c’est la Maison Européenne de la Photographie, à Paris, qui leur consacre trois mois d’exposition. Un documentaire d’Arcadie Varlamoff.