Documentaire

Des produits de première fraîcheur, joliment présentés, des décors qui font rêver, un service aux petits oignons : tout cela a un prix.

En moyenne, un dîner dans une des grandes brasseries parisiennes vous coûtera 50 euros par personne. Mais ce prix élevé est-il toujours justifié ?

Pour le savoir, nous nous sommes rendus en caméra cachée avec deux experts du domaine : Xavier Denamur, un restaurateur à la tête de plusieurs brasseries de quartier, et Emmanuel Rubin, critique gastronomique.

Tiré du documentaire : « Le Paris des Grandes Brasseries »

Réalisation : Elise Joseph

