Documentaire

Qui n’a pas mangé récemment dans un restaurant chinois ? En France, ils sont de plus en plus nombreux. Rapides et pas chers, ils attirent chaque jour des milliers de clients. Mais sait-on vraiment ce qu’on y mange ? Connaît-on la provenance des produits et les conditions d’hygiène dans lesquelles ils sont préparés ? Une équipe d’Envoyé Spécial à Paris, pour connaître la vérité sur les arrières cuisines des restaurants chinois. Un documentaire de Jean-Pierre Guillerez – Ghislaine Buffard.