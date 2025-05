Article

Lorsqu’il s’agit de choisir une planche à découper, la matière est un critère déterminant pour garantir à la fois l’hygiène et la durabilité de cet outil essentiel en cuisine. Les options les plus courantes incluent le bois, le plastique, le bambou et le verre. Chacune de ces matières présente ses propres caractéristiques en termes d’entretien, de sécurité alimentaire et de durabilité.

Les planches en bois, souvent appréciées pour leur aspect chaleureux et traditionnel, sont fabriquées à partir de différentes essences, telles que l’érable ou le hêtre. Le bois est naturellement antibactérien car il a la capacité d’absorber et de piéger les bactéries dans ses fibres. Toutefois, ces planches nécessitent un entretien régulier, incluant un huilage pour éviter le dessèchement et le développement de fissures. Il est également conseillé de ne pas les immerger dans l’eau afin d’éviter qu’elles ne se déforment.

Les planches en plastique (polyéthylène ou polypropylène) sont populaires pour leur légèreté et leur facilité d’entretien. Elles peuvent être mises au lave-vaisselle, ce qui simplifie le nettoyage et le maintien de l’hygiène. Cependant, elles sont plus susceptibles de se rayer, et ces rayures peuvent devenir des foyers pour les bactéries si elles ne sont pas correctement désinfectées.

Le bambou est une alternative écologique et durable au bois traditionnel. Il est plus dur que de nombreuses essences de bois, ce qui le rend résistant aux coupures. Les planches en bambou sont également moins poreuses, réduisant ainsi le risque de prolifération bactérienne. Cependant, tout comme le bois, elles nécessitent un entretien régulier pour conserver leur apparence et leurs propriétés.

Enfin, les planches en verre sont appréciées pour leur hygiène irréprochable. Elles ne retiennent ni les odeurs ni les taches et sont extrêmement faciles à nettoyer. Cependant, elles peuvent être dures pour les couteaux, émoussant les lames plus rapidement. De plus, leur surface glissante peut rendre la découpe moins stable.