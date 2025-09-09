Le bonbon, cette douceur sucrée qui évoque l’enfance, le réconfort et le plaisir, possède une histoire aussi riche que délicieuse. Bien loin d’être une invention moderne, le bonbon plonge ses racines dans l’Antiquité, époque où l’homme cherchait déjà à adoucir son quotidien grâce à la nature. Les Égyptiens, par exemple, confectionnaient des friandises à base de miel, qu’ils mélangeaient avec des fruits secs, des graines ou des épices. Ce miel, considéré comme un aliment sacré, servait aussi bien à sucrer les aliments qu’à embaumer les morts. À la même période, en Grèce et à Rome, on aromatisait le miel avec des herbes médicinales, donnant naissance aux ancêtres de nos pastilles actuelles.