La canne à sucre, ce « roseau qui donne du miel sans le secours des abeilles », est découvert par les Perses. Depuis, caramels, calissons, pralines, pâtes de fruits, guimauves et nougats sont entrés au paradis français de la confiserie. Nous évoquerons la riche histoire de ces péchés mignons de toutes tailles, formes, couleurs, durs ou mous, à sucer, croquer ou mâchouiller, mielleux ou acidulés. Une conférence toute en douceurs…