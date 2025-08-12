Infographie | 4 infos insolites sur la pizza

Infographie

La pizza, symbole de convivialité et de gourmandise, est aujourd’hui un plat universel qui traverse les cultures et les générations. Mais derrière cette galette garnie qui met tout le monde d’accord, se cachent des anecdotes surprenantes et parfois totalement inattendues. Certaines histoires font sourire, d’autres étonnent, mais toutes rappellent à quel point la pizza a voyagé et évolué au fil des siècles.

Voici quatre faits insolites et vérifiés qui pourraient bien changer la façon dont vous regarderez votre prochaine part.

La plus vieille pizzeria du monde date de 1830

À Naples, berceau de la pizza, il existe un établissement qui semble défier le temps : l’Antica Pizzeria Port’Alba.

Ouverte en 1830, elle est considérée comme la toute première pizzeria au monde encore en activité aujourd’hui. En franchissant ses portes, on remonte littéralement près de deux siècles en arrière, dans un lieu qui a vu défiler des générations entières de Napolitains et de voyageurs.

L’histoire raconte que cette pizzeria servait déjà des pizzas simples, cuites au feu de bois, bien avant que le plat ne conquière le reste de l’Italie puis le monde. Imaginer que des mains ont pétri des pâtes et ajouté des garnitures dans ce même lieu depuis presque 200 ans donne un petit goût d’éternité à chaque bouchée.

Une pizza livrée dans l’espace

En 2001, un exploit culinaire a marqué l’histoire : pour la première fois, une pizza a quitté la Terre pour rejoindre l’orbite. Grâce à une opération marketing audacieuse et une mission de ravitaillement, l’astronaute russe Yuri Usachov a pu déguster une pizza à bord de la Station spatiale internationale.

Il ne s’agissait pas d’une simple fantaisie gastronomique : la préparation avait été soigneusement adaptée aux contraintes de l’apesanteur. Les garnitures devaient rester bien fixées, et la pâte ne devait pas produire de miettes flottantes.

Ce moment unique prouve que même à des centaines de kilomètres de notre planète, la pizza reste un symbole de plaisir universel.

La pizza hawaïenne… née au Canada

Contrairement à ce que son nom laisse penser, la pizza hawaïenne ne vient pas d’Hawaï.

Elle a vu le jour en 1962 au Canada, inventée par Sam Panopoulos, un restaurateur d’origine grecque. Ce dernier a eu l’idée audacieuse de marier le jambon et l’ananas en boîte, créant ainsi un mélange sucré-salé qui allait faire débat pendant des décennies.

Le choix du nom « hawaïenne » n’avait rien de géographique : il provenait tout simplement de la marque d’ananas utilisée ce jour-là. Depuis, cette recette divise les amateurs de pizza entre fervents défenseurs et farouches opposants, mais elle continue de figurer sur les cartes du monde entier.

350 parts englouties chaque seconde aux États-Unis

La passion pour la pizza atteint des sommets aux États-Unis. On estime qu’en moyenne, 350 parts de pizza sont consommées chaque seconde dans le pays. Cela représente près de 100 acres de pizza chaque jour, soit l’équivalent de plusieurs terrains de football recouverts de pâte, de sauce et de fromage.

Ce chiffre vertigineux illustre à quel point la pizza est ancrée dans la culture culinaire américaine. Elle s’invite à toutes les occasions : soirées entre amis, matchs de sport, repas rapides ou même petits déjeuners pour certains. Aux États-Unis, la pizza n’est pas seulement un plat, c’est presque une institution nationale.