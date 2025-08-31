Le Sud Tyrol est la région d’Italie qui compte le plus de chefs étoilés.
Chaque année, de jeunes « espoirs de la cuisine locale », s’affrontent sur la montagne, à 2200 mètres d’altitude, dans L’Ulten. Leurs armes : juste quelques casseroles et une cuisinière à bois.
Pour arriver là, ils ont dû créer un plat à partir des produits de la vallée.
Des 10 recettes présentées, 3 ont été sélectionnées, celles des trois concurrents du concours de l’année.
J-1. Nathalie, une des 3 concurrents, part dans la montagne chercher le cresson dont elle a besoin pour son plat. Elle doit d’abord passer chez Erhart, “Le” spécialiste des plantes de la vallée. C’est lui qui sait où en trouver.
Erhart aime la tranquillité, il passe l’été dans les alpages avec ses vaches.
Une heure de marche et mille mètres de denivelé pour y arriver.