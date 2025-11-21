Le pain, autrefois base de l’alimentation, est aujourd’hui un accompagnement, le plus souvent insipide et dédaigné, lorsqu’il n’est pas banni de la table pour cause d’intolérance au gluten. Cet aliment à première vue banal se révèle chargé de sens et d’histoire lorsque des boulangers, conscients que le pain doit être une nourriture non seulement pour le corps mais aussi pour l’esprit, accordent aux étapes de fabrication l’attention et le temps nécessaires, sans souci de productivité, et remettent en valeur d’anciennes variétés de blé originaires de nos régions. Chacun produit un pain qui raconte une quête personnelle et le choix d’une vie scandée par la métamorphose de la graine par l’eau et le feu.